شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تطرح 215 موقعا لأنشطة تجارية وخدمية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي امتداداً للجهود، التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية في دعم التنمية واستدامتها.
وقال: إنه يمكن للراغبين في الاستثمار الدخول على الموقع الإلكتروني www.balady.gov.sa، والاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر منصة الاستثمار الإلكترونية «فرص»، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية.
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