شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مدفوعا بتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد تراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر، في اليوم الأول من العام الجديد وسط تكهنات بقرب انتهاء الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1520.38 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء، وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية: إن تراجع الدولار هو السبب الرئيس، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض، وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب.

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وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصاد الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 بالمائة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو.

ويقلل انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمائة إلى 17.86 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 966.37 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة أيضا إلى 1946.74 دولار للأوقية.