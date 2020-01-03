شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» ينجح في التعامل مع 4.7 مليون خدمة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم تتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع نحو 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.
وأضاف: إن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على «تويتر» لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوج البرنامج مؤخرًا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019 على مستوى الوطن العربي.
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