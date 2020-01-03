شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستهل العام مرتفعا بتفاؤل التجارة وتوترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

استهلت أسعار النفط العام الجديد على ارتفاع أمس الخميس مع انحسار المخاوف على الطلب بفضل تحسن علاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بواعث القلق حيال المعروض.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة إلى 66.35 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4 بالمائة ليسجل 61.31 دولار.

وكانت أسواق النفط مغلقة يوم الأربعاء بمناسبة العام الجديد.

وختم كلا الخامين 2019 على ارتفاع، وسجلا أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2019، مدعومين في نهاية السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم- وخفض أعمق للإنتاج تعهدت به منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر، إن «النفط يظل مدعوما بآثار هدنة التجارة وتصاعد القلاقل السياسية في العراق».