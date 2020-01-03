شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يعتمد رفع إسهام القوى الوطنية في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، أن إستراتيجية الصندوق الجديدة، التي اعتمدها مجلس إدارته مطلع الأسبوع الجاري، تضمنت عددا من البنود، التي ستساهم في تطوير أداء الصندوق ورفع نسبة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، بالشراكة الإستراتيجية والفعالة مع منشآت القطاع الخاص.

واستعرض خلال اللقاء، الذي نظمته جمعية كتاب الرأي بمدينة الرياض، برامج ومبادرات «هدف»، التي يعمل عليها الصندوق لتمكين أبناء وبنات الوطن، ودعمهم وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، انطلاقا من رؤيته ورسالته، التي تستهدف تمكين الكوادر البشرية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل في الوقت الحالي على تعزيز وتطوير شراكاته الإستراتيجية مع قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص لزيادة معدلات التوطين.

وفي ختام اللقاء، استمع مدير عام الصندوق إلى مداخلات ومقترحات وأفكار الحضور، مجيبا عن استفساراتهم حول التوجهات المستقبلية، التي يعمل عليها بناء على مسارات دعم مباشرة وموجهة للمنشآت لدعم عمليات التوطين.

من جهته، ثمن رئيس الجمعية علي الشدي إسهامات «هدف» في دعم مسيرة التوطين بسوق العمل، وتمكين الكوادر البشرية من الفرص الوظيفية.

في سياق متصل، أبرم «هدف»، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية لدعم توظيف خريجي الجامعة من الجنسين من خلال تدريبهم وتأهيلهم لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.