شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يتخطى حاجز 300 دولار محققاً مكاسب بنسبة 50% في 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم وحقق إغلاقاً قياسياً جديداً لكن هذه المرة تجاوز حاجز 300 دولار للمرة الأولى في تاريخه مما قفز بالقيمة السوقية للشركة الأمريكية المصنعة لـ"آيفون" إلى حوالي 1.4 تريليون دولار.



واحتلت "آبل" المرتبة الأولى في قائمة أكبر الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة السوقية متفوقة على مواطنتها "مايكروسوفت" لكن الشركتين قيمتهما أعلى التريليون.

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وبناء على ارتفاع يوم الخميس، يكون سهم "آبل" قد حقق مكاسب بنسبة 50% في غضون ستة أشهر إلى 300 دولار من 200 دولار التي سجلها في الأول من يوليو/تموز الماضي، والتي كان أول مرة يغلق وقتها أعلى هذا الحاجز منذ منتصف عام 2018.



وبعد القفزة في قيمة السهم، زادت القيمة السوقية لصانعة "آيفون" بحوالي 444 مليار دولار خلال 185 يوماً، أي ما يعادل زيادة بنحو 2.4 مليار دولار يومياً في المتوسط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.3% أو 6.70 دولار مغلقا عند 300.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 300.6 دولار وأقل سعر عند 295.1 دولار.