جزيرة ياس تستقبل العام الجديد بخصومات 30% على باقات العطلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت جزيرة ياس، عن إطلاق خصومات بنسبة 30% على باقات العطلات لحجوزات الإقامة في الفنادق حتى نهاية شهر أكتوبر 2020.

وسيتسنى للسياح والمقيمين في دولة الإمارات، خلال الفترة الممتدة من 3 - 10 يناير، التخطيط المسبق لقضاء أفضل العطلات في عام 2020 مع خصومات حصرية على باقات الإقامة ضمن مجموعة مختارة من أفضل فنادق الجزيرة.

وتمنح باقات العطلات للزوار فرصة خوض تجارب ترفيهية حائزة على جوائز مرموقة في جزيرة ياس، مع أكثر من 100 لعبة ومرفق ترفيهي ضمن مدنها الترفيهية الاستثنائية ليخوضوا تجربة مع الأفعوانيات المشوقة في عالم «فيراري» أبوظبي، ويعيشوا مغامرات مائية مليئة بالمرح في «ياس ووتروورلد»، ويستمتعوا بقضاء أوقات مع شخصياتهم المفضلة في عالم «وارنر براذرز» أبوظبي، الأمر الذي يجعل من جزيرة ياس الوجهة الأنسب لقضاء عطلة عائلية.

Advertisements

وسيتمكن عشاق المغامرات من عيش تجارب نابضة بالأدرينالين في «كلايم أبوظبي»، أحدث وجهات الرياضة والترفيه في الجزيرة، والذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

وتتيح باقات العطلات للزوار فرصة الدخول المجاني إلى شاطئ ياس للاستمتاع بهذا الملاذ الساحر والهادئ برماله البيضاء ومياهه الزرقاء الصافية وإطلالاته المميزة على أشجار القرم.

وتتميز جزيرة ياس بأكبر وجهة للتسوق في أبوظبي، حيث يوفر «ياس مول» لعشاق التسوق أكثر من 370 متجراً، ومنطقة ترفيهية ضخمة للأطفال، بالإضافة إلى 60 مطعماً، ليتيح لزوار الجزيرة فرصة قضاء لحظات مميزة مع عائلاتهم.

ويمكن للراغبين بتمديد إقامتهم في جزيرة ياس ومدينة أبوظبي الاستمتاع بالمزيد من التجارب الجديدة في الجزيرة وضمن العاصمة الإماراتية تتضمن تذاكر دخول إلى أحدث الوجهات الثقافية في أبوظبي.