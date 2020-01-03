شكرا لقرائتكم خبر عن «برج خليفة»يحتفل بعيده الـ10 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحتفل دولة الإمارات غداً بمرور 10 سنوات على افتتاح الأيقونة المعمارية «برج خليفة»، أطول برج في العالم والذي يعد علامة بارزة في دبي يتمتع بشهرة واسعة تشمل كل بقاع الأرض. لقد مر عقد من الزمان منذ أن افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «برج خليفة» في ال4 من يناير/ كانون الثاني من العام 2010، وهو يواصل تربعه على قائمة المبنى الأطول في العالم.

من قلب الصحراء العربية، يشمخ «برج خليفة»، أطول ناطحة سحاب في العالم، عالياً في سماء دبي ليضيف إلى أمجادها الكبيرة تحفة معمارية باعتباره أول مدينة عمودية متكاملة في العالم، ويتجلى فيه تناغم الإبداع الهندسي والعناية بالتفاصيل والقيمة الجمالية الاستثنائية.

ويمثل برج خليفة عماد مشروع«وسط برج خليفة»، أبرز مشاريع شركة «إعمار العقارية»، الضخم الذي يمتد على مساحة 500 فدان ويعرف على نطاق واسع بأنه أرقى كيلومتر مربع على سطح الأرض. ويعتبر البرج أطول مبنى شيده الإنسان على مر التاريخ، ويصل ارتفاعه إلى 828 متراً، ويضم أكثر من 160 طابقاً وهو أكبر عدد من الطوابق ضمن أي مبنى في العالم.

ويبلغ إجمالي المساحة المبنية في «برج خليفة» 67.5 مليون قدم مربعة. ويضم البرج 1.85 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للوحدات السكنية، و300 ألف قدم مربعة من المكاتب الفاخرة، إضافة إلى المنطقة التي تحتضن فندق«أرماني دبي» و«أرماني للشقق الفندقية». ويمثل «برج خليفة» بكل تفاصيله صرحاً هو الأول من نوعه في العالم، حيث تخطى بتصميمه آفاق الهندسة المعمارية في العالم.

بداية مشوار الحلم

انطلقت أعمال الحفر في«برج خليفة»خلال فترة وجيزة من إطلاقه في يناير/ كانون الأول 2004، حيث باشر أكثر من 60 مقاولاً ومستشاراً من مختلف أنحاء العالم، العمل في الموقع يداً بيد في تحالف لم يسبق له مثيل.

أساسات متينة

تم دعم الهيكل الأساسي ل «برج خليفة»، الذي يشمخ على ارتفاع أكثر من 800 متر (2625 قدماً)، بقاعدة أسمنتية كبيرة مدعومة بدورها بركائز أسمنتية قوية. وتم استخدام أكثر من 45 ألف متر مكعب (59.1 مليون قدم مكعبة) من الأسمنت، يصل وزنها إلى أكثر من 110 آلاف طن، مع 192 ركيزة تم وضعها على عمق أكثر من 50 متراً (164 قدماً).

تصميم من وحي الطبيعة

بدأ العمل في الهيكل الفوقي ل«برج خليفة» في مارس/ آذار 2005، بعد أن استغرق إنجاز الأساسات أكثر من 12 شهراً. وقد استلهم «برج خليفة»تصميمه من زهرة الصحراء«هايمنوكاليس».

مقاومة الرياح

بدأ العمل في هيكل «برج خليفة» بعد اختبارات واسعة لقنوات الرياح رافقها تحليل لآثار الزلازل. وتتيح اختبارات قنوات الرياح للبرج مقاومة تأثيرات الرياح حول البرج، إضافة إلى تغيرات الضغط الجوي بين قاعدة البرج وقمته.

النظام الإنشائي

المادة الأساسية التي تم استخدامها في بناء «برج خليفة» هي الأسمنت المسلح، التي تم تصميمها بشكل خاص لتقاوم الضغط الكبير المتوقع لأطول مبنى في العالم. وبشكل إجمالي، حطم «برج خليفة» رقماً قياسياً في كمية الأسمنت المستخدمة والتي وصلت إلى 330 ألف متر مكعب (6.11 مليون قدم مكعبة)، إضافة إلى 39 ألف طن متري من الفولاذ الصلب، و103 آلاف متر مربع من الزجاج (1.1 مليون قدم مربعة) و15500 متر مربع (166800 قدم مربعة) من الفولاذ المضاد للصدأ المستخدم في الإكساءات، وما يعادل 22 مليون ساعة عمل في تنفيذ البناء.

الصعود نحو الأعالي

انطلق «برج خليفة» صعوداً بسرعة ملفتة، حيث تم إنجاز بناء أول 100 طابق خلال 1093 يوماً فقط منذ انطلاق أعمال الحفر. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 تم ضخ الأسمنت المسلح إلى ارتفاع 601 متر (1978 قدماً)، ليحطم «برج خليفة»بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم برج تايبيه 101.

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الإكساء الخارجي

بدأت أعمال الإكساءات الخارجية في مايو/ أيار 2007 وتم الانتهاء منها في سبتمبر/ أيلول 2009 بمشاركة نحو 400 مهندس وخبير تقني. وفي المرحلة الأولى، كان يجري تركيب 20 إلى 30 لوحاً في اليوم، ولتصل في المراحل الأخيرة إلى نحو 175 لوحاً يومياً، كما سجل «برج خليفة» رقماً قياسياً لأعلى ألواح الألمنيوم والزجاج التي يتم تركيبها ضمن أي مبنى في العالم، وذلك على ارتفاع 512 متراً.

وبلغ عدد ألواح الإكساء المستخدمة في الواجهة الخارجية لبرج خليفة 24348 لوحاً بمساحة تصل إلى 132190 متراً مربعاً، وتتميز هذه الألواح بكونها مصممة للحد من انبعاث الحرارة وخفض استهلاك الطاقة.

ويبلغ إجمالي المساحة المبنية في «برج خليفة»، نحو 6 ملايين قدم مربعة، ويضم نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للوحدات السكنية، وأكثر من 300 ألف قدم مربعة من المكاتب الفاخرة، إضافة إلى احتضانه لفندق «أرماني دبي» و«أرماني للشقق الفندقية».

حياة مرفهة

يضم«برج خليفة» 57 مصعداً و8 سلالم متحركة وهي جميعها بخدمة المقيمين في البرج من سكان وموظفين وزوار، كما يضم البرج أيضاً 4 أحواض للسباحة، إضافة إلى نادي السيجار وردهة اجتماعية خاصة للسكان ومرافق للياقة البدنية ومطعم «أتموسفير» الفاخر.

بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة المراقبة«قمة البرج- برج خليفة» الكائنة في الطابق 124، إطلالات رائعة على مدينة دبي بزاوية 360 درجة، وهي مفتوحة للجميع.

مرافق متنوعة

ويضم «برج خليفة» العديد من المرافق الترفيهية الفاخرة ومنها 4 أحواض للسباحة إضافة إلى النوادي الاجتماعية والمكتبة الخاصة وردهة اجتماعية حصرية للسكان وشقق فندقية ومرافق للياقة البدنية ومطعم «أتموسفير» الفاخر، أعلى مطعم في العالم ويقع في الطابق 122.

ويضم فندق«أرماني دبي» العديد من المرافق التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بما في ذلك نادي «أرماني بريفيه» الاجتماعي العصري، وأول منتجعات «أرماني سبا» الصحية ضمن أي فندق في العالم، ويمتد المركز على مساحة 12 ألف قدم مربعة، ويتيح للضيوف إمكانية التمتع بالعديد من البرامج العلاجية المتميزة، ومعدات اللياقة البدنية وحوض السباحة في الهواء الطلق، إضافة إلى متجر «أرماني دولسي» للشوكولاته والحلويات، و«أرماني فلوري» للأزهار، و«أرماني غاليريا».

كما يضم مجمع البرج مبنى المكاتب الملحق المؤلف من 12 طابقاً، والنادي، مركز اللياقة البدنية المؤلف من 4 طوابق، و«أرماني بافيليون»، الوجهة الترفيهية الخارجية التي تطل على بحيرة برج خليفة و«دبي فاونتن»، أطول النوافير الاستعراضية في العالم.

الانتقال إلى القمة

وينتقل الزوار بعد ذلك إلى الطابق 124 من خلال المصاعد المؤلفة من طابقين، والتي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، ويمكن لكل منصة في المصعد أن تستوعب 14 شخصاً. وتنطلق المصاعد بسرعة فائقة تصل إلى 10 أمتار في الثانية، لتحط رحالها مباشرة في الطابق 124. وتتحرك المصاعد بسلاسة لا يكاد يشعر الزوار معها بالسرعة الفائقة لانطلاقها، ناهيك عن شاشات عرض LED التي تقدم عروضاً متنوعة تجتذب اهتمام الزوار خلال رحلة الصعود.

«أرماني بافيليون»

يضم «أرماني بافيليون» شرفة خارجية واسعة تستضيف الفعاليات الحية والمناسبات، حيث تتمتع بإطلالات رائعة على بحيرة «برج خليفة» التي تحتضن نوافير «دبي فاونتن» الاستعراضية.

هندسة الرياح

يمثل الشكل النهائي ل«برج خليفة» ثمرة الجهود الإبداعية الكبيرة لمهندسي شركة«سكيدمور أوينجز أند ميريل»، الذين حرصوا على تحقيق التنوع في شكل البرج مع تصاعده نحو الأعلى، بما يحد من التأثير الذي يمكن للرياح أن تتركه على البرج. ويؤدي الشكل المختلف لكل قسم من البرج إلى تعديل حركة الرياح بما يمنعها من التأثير بشكل منظم في بنية البرج ويقلل من الحركة الجانبية للهيكل.

السارية

تمثل السارية التلسكوبية تتويجاً لقمة «برج خليفة»، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة من مسافة 95 كيلومتراً (60 ميلاً) وتتألف من أكثر من 4 آلاف طن من الفولاذ الهيكلي. وتم بناء السارية داخل البرج، ليجري في مرحلة تالية نصبها بارتفاعها الكامل الذي يتجاوز 200 متر (700 قدم) باستخدام أنظمة الرفع الهدروليكية. وتعتبر السارية جزءاً رئيسياً من التصميم العام للبرج، وتضم أيضاً العديد من معدات الاتصالات.