شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع أخضر للأسهم.. و«القيادية» تدعم المؤشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استهلت أسواق الأسهم تداولاتها في أولى جلسات العام على ارتفاع طفيف بنسبة 0.15% في مؤشر سوق دبي المالي، و0.48% في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك مع هدوء تحركات المستثمرين بسبب وقوع أولى جلسات العام بين عطلتين، ما انعكس على سيولة التداولات التي لم تتجاوز ال 100 مليون درهم في السوقين.

وهبطت السيولة المتداولة في سوقي دبي وأبوظبي لتصل إلى 92.3 مليون درهم، وهي سيولة شركة واحدة خلال يوم، كما تراجعت الكميات المتداولة إلى 69.55 مليون سهم، والتي نفذت في 1310 صفقات فقط. وتوزعت السيولة على 52.55 مليون درهم بتداول 39.12 مليون سهم في أبوظبي، فيما شهد سوق دبي المالي 39.8 مليون درهم، بتداول 30.4 مليون سهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.15%، مضيفاً 4.2 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 2769.09 نقطة، وسط أداء متباين للمؤشرات القطاعية، مع ارتفاع «العقار» 0.6% والبنوك 0.15% والسلع 3.23%، وتراجع النقل 1.47% والتأمين 0.75% والخدمات 0.90%.

وجاء الدعم في القطاع العقاري من سهمين رئيسيين، حيث ارتفع «إعمار العقارية» 0.75% إلى 4.05 درهم، بتداول 7.2 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 1.64% إلى 1.86 درهم، بتداول 1.7 مليون درهم. وذلك مقابل، تراجع «ديار» 1.33% و«داماك» 0.13% و«الاتحاد العقارية» 0.73%، وذلك على الرغم من عدم وجود سيولة قوية.

وساهم «دبي الإسلامي» في دعم السوق، بعدما ارتفع 0.36% إلى 5.53 درهم، بتداول 5 ملايين درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 0.71% إلى 0.846 درهم، و«أملاك» 0.42%.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «دبي للاستثمار» 0.77% إلى 1.31 درهم، و«شعاع كابيتال» 1.04% إلى 0.874 درهم، وسط تداولات لم تتجاوز نصف مليون درهم لكل شركة.

وتباينت إغلاقات قطاع التأمين، مع صعود «دار التكافل» 6.6% إلى 0.549 درهم، من خلال صفقة واحد بقيمة ألف درهم، كما ارتفع «أمان» 2.61%، بينما تراجع «سلامة» 2.5% و«تكافل الإمارات» 2.29%.

وتباينت إغلاقات قطاع الخدمات، مع ارتفاع «أمانات» 0.61% إلى 0.828 درهم، وتراجع «تبريد» 2.08% إلى 1.88 درهم.

وقفز سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.93% إلى 0.185 درهم، بتداول مليون درهم تقريباً. وتراجعت جميع أسهم قطاع النقل، حيث انخفض «أرامكس» 0.28% إلى 3.56 درهم و«العربية للطيران» 1.86% إلى 1.58 درهم، فيما تراجع «الخليج للملاحة» ملامساً 10% إلى 0.556 درهم، بتداول 2.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

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وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48%، مضيفاً 24.5 نقطة مكاسب، ليغلق عند 5100.26 نقطة، مع ارتفاع البنوك 0.60% والعقار 0.46% والاتصالات 0.86%، وذلك وسط تراجع الاستثمار والخدمات المالية 2.51% والطاقة 1.09% والصناعة 0.86% والسلع 1.15%.

وارتفع «أبوظبي الأول» 0.92% إلى 15.3 درهم، وسط تداولات بقيمة 9 ملايين درهم، فيما ارتفع «الشارقة الإسلامي» 0.81% إلى 1.24 درهم، بتداول 8.3 مليون درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.38% إلى 7.89 درهم، و«بنك الشارقة» 0.61% إلى 0.82 درهم.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.35% إلى 3 دراهم، بتداول 730 ألف درهم، فيما تراجع «دانة غاز» 1.25% إلى 0.947 درهم، وهبط «طاقة» 9.79% إلى 0.47 درهم، بتداول 11.8 مليون درهم.

وارتفع سهم «الدار العقارية» 0.46% إلى 2.17 درهم، بتداول 2.4 مليون درهم، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» بنفس النسبة إلى 0.437 درهم.

وسجل سهم «اتصالات» ارتفاعاً بنسبة 0.86% إلى 16.5 درهم، بتداول 4.22 مليون درهم.

وتراجع «الواحة كابيتال» 3.5% إلى 0.965 درهم، بتداولات بأقل من 100 ألف درهم، فيما تراجع «إشراق للاستثمار» 0.93% إلى 0.32 درهم، بتداول أقل من 50 ألف درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، تسجيل المستثمرين الأجانب غير العرب، محصلة شرائية بقيمة 10 ملايين درهم، منها 1.73 مليون درهم في أبوظبي، و 7.9 مليون درهم في دبي.

وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب غير العرب نحو 24 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 14 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة بيعية بقيمة 9 ملايين درهم، منها 3.7 مليون درهم في أبوظبي، و 5.45 مليون درهم في دبي.

وسجل العرب في السوقين محصلة شراء بقيمة مليوني درهم، فيما سجل الخليجيون، محصلة بيع بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت المؤسسات في السوقين، محصلة بيعية بقيمة 9 ملايين درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 57 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 66 مليوناً.