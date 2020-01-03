شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية بأضرار المنتجات المقلّدة في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استضافت إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خبراء ومختصين من الشركات العالمية على مدار يومين في مركز سعادة المتعاملين في مقر الدائرة، وذلك بهدف التعاون في مبادرتها السنوية «لنحذر» للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلّدة.
وأكد يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية أن مكافحة السلع المغشوشة والمقلّدة في الإمارة تمثل أحد البنود الرئيسية والدائمة المطروحة على جدول أعمال الإدارة لمكافحة التسوق غير المشروع، وتم تركيز المبادرة على فئة المتعاملين من رواد الدائرة، حيث استعانت الإدارة بخبراء من المجموعة القانونية وكلاء عن شركة «تويوتا»، وبيت الحكمة للاستشارات بدبي.
وقدم الخبراء عيّنات من منتجات لعلامات تجارية عالمية، الأصلية منها والمقّلدة، لعرض بعض الفروق الطفيفة بينهما، وليتسنى للمتعاملين معرفتها والحذر منها لاحقاً، كخطوة استباقية مهمة، وتم أيضاً توعيتهم بتطور وسائل الغش والتقليد في ظل الثورة التكنولوجية التي تمكّن من إنتاج أغلفة وشعارات مطابقة تقريباً للأصلية.
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