شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تبدأ 2020 بمستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأمريكية في أول أيام التداول للعام الجديد أمس، إلى مستويات قياسية مع تزايد أجواء التفاؤل بانحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن أعلنت الصين عن حزمة حوافز لدعم اقتصادها المتباطئ.

وبدأ مؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 100.53 نقطة، أو 0.35%، إلى 28638.97 نقطة بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 » الأوسع نطاقاً 13.89 نقطة، أو 0.43٪ إلى 3244.67 نقطة.

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع » 66.86 نقطة، أو 0.75%، إلى 9039.46 نقطة.

وبدأت الأسهم الأوروبية العقد الجديد بداية قوية أمس مع تيسير الصين سياستها النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ومع مؤشرات ملموسة على أن إبرام اتفاق تجارة بين بكين وواشنطن بات وشيكاً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5% خلال التداولات بعد أن شهد انخفاضاً لجلستين متتاليتين بسبب بيع لجني الأرباح في نهاية العام عقب ارتفاعات للأسهم خلال ديسمبر/‏‏‏‏‏كانون الأول.

وساد الحذر في الأسواق قرب نهاية 2019 بشأن مدى صمود الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحذر إلى تفاؤل يوم الثلاثاء عندما قال إن المرحلة الأولى من اتفاق البلدين ستوقع في 15 يناير/‏‏‏‏‏كانون الثاني بالبيت الأبيض.

وقال البنك المركزي الصيني أمس الأول، إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وذلك للمرة الثامنة منذ 2018، وهو ما يتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (115 مليار دولار).

وارتفع سهم «إيرباص» 2.3% بعدما قالت رويترز إن الشركة أصبحت أكبر مصنّع للطائرات في العالم للمرة الأولى منذ 2011 بعد أن تمكنت من تسليم 863 طائرة في 2019. (وكالات)