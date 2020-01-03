العطور تتصدر مبيعات «دبي الحرة» بـ 1.124 مليار

أعلنت سوق دبي الحرة بأن مبيعاتها السنوية سجلت رقماً قياسياً بلغ 7,406 مليار درهم (2,029 مليار دولار) في عام 2019.

وأظهرت مبيعات شهر ديسمبر مؤشرات قوية على أن السوق في طريقها لإنهاء موسم 2019 على نحو مميز، بعد أن تجاوزت المبيعات ملياري دولار حتى 26 ديسمبر.

قدمت سوق دبي الحرة لعملائها في الذكرى 36 لتأسيسها (20 ديسمبر)، عرض خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع، الأمر الذي قفز بالمبيعات اليومية إلى مستويات جديدة، مسجلة في يوم ذكرى التأسيس 190,208 معاملات بيع، بلغت قيمتها 111.65 مليون درهم (30.59 مليون دولار).

وقال كولم مكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «كان موسم 2019 رائعاً بشكل عام لمؤسستنا، وأتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الدائم، وأضم صوتي إلى سموه في توجيه الشكر إلى فريق عمل سوق دبي الحرة، وإلى الموردين والعملاء الذين ساهموا في تطور مؤسستنا ونجاحها».

Advertisements

وسجلت السوق الحرة في عام 2019 ما يزيد على 24.284 مليون معاملة بيع، أي ما يعادل 66.500 معاملة يومياً، وتجاوز إجمالي عدد الوحدات السلعية التي تم بيعها 64.578 مليوناً.

وشملت الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً: العطور، ومستحضرات التجميل، والتبغ، والإلكترونيات، حيث ارتفعت مبيعات العطور 2% بالمقارنة مع عام 2018، مسجلة 1.124 مليار درهم (307.85 مليون دولار)، وساهمت بنسبة 15% من إجمالي المبيعات السنوية. بينما سجلت مستحضرات التجميل 748.74 مليون درهم (232,53 مليون دولار)، لتسهم بنسبة 11% من إجمالي عائدات السوق. وحلت مبيعات التبغ في المركز الثالث بعد أن سجلت 817.16 مليون درهم (223.88 مليون دولار)، وساهمت ب 11% أيضاً من إجمالي العائدات، تلتها مبيعات الإلكترونيات التي سجلت 558.05 مليون درهم (152.89 مليون دولار).

وحققت مبيعات السوق في صالات «المغادرون» 6.6 مليارات درهم (1.808 مليار دولار)، لتسهم بنسبة 89% من إجمالي المبيعات السنوية، بينما بلغ إجمالي مبيعات السوق في صالات «القادمون» 664.23 مليون درهم (181.98 مليون دولار)، أي ما يعادل 9% من إجمالي مبيعات 2019.

وأشار مكلوغلين إلى العديد من المشاريع التي أنجزتها سوق دبي الحرة في عام 2019، حيث قال: «لقد استثمرنا العام الماضي في عدد من التجديدات الرئيسة في الصالة (B)، بما في ذلك افتتاح «بوتيك شانيل» ، ومتجر «مايسون كريستيان ديور»، و»بوتيك غوتشي». ونتطلع هذا الشهر إلى افتتاح التوسعة الإضافية الجديدة على مساحة 1,100 متر مربع في صالة «القادمون» في المبنى رقم 3، الذي سيكون مرئياً للمسافرين على نحو أفضل في منطقة الأمتعة، وسنواصل المرحلة الثانية من تجديدات محال» فود بلس» في الصالة (B).»

وأضاف مكلوغلين: «نعمل على مواصلة تطوير أعمال سوق دبي الحرة في قطاع الترفيه، إذ يستمر الأداء الجيد لفندق»جميرا كريك سايد»، بينما احتفلت القرية الأيرلندية في القرهود بالذكرى 23 لافتتاحها في أكتوبر، وافتتحنا القرية الأيرلندية الثالثة في فندق»دبي ستوديو وان»، وسنفتتح الرابعة على أرض إكسبو في أكتوبر».