أرباح «قطاع النقل» تنمو 27.4% إلى 1.27 مليار في 9 شهور

واصلت شركات قطاع النقل والشحن والطيران المدرجة في أسواق المال في الدولة تحقيق مزيد من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وحققت نمواً نسبة27.42% لتقفز إلى 1.267 مليار درهم. ويأتي هذا النمو مع تنامي الطلب على منتجات وخدمات هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الحيوية في خدمة القطاعات الاقتصادية المختلقة، وبعد أن أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً لتقديم الخدمات اللوجستية ومركزاً لعقد المؤتمرات الإقليمية والدولية وجذب مزيد من الأفواج السياحية، كما يأتي هذا النمو في ظل إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية لشركات هذا القطاع والتركيز على خفض الكلفة وهو ما عزز إيرادات هذا القطاع.

وتصدرت شركة العربية للطيران قائمة شركات هذا القطاع الأكثر تحقيقاً للأرباح والأكثر نمواً في الأرباح، فقد حققت نمواً في الأرباح الصافية العائدة للمساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 55.58% لتصل إلى 791.05 مليون درهم، وذلك مع تنامي توسع شبكة العربية للطيران وتنامي الطلب على السفر عبرها. وجاءت أرباح «أرامكس» في المركز الثاني ضمن هذه القائمة بنمو 1.86% لتصل إلى 344.94 مليون درهم. فيما ارتفعت أرباح شركة طيران أبوظبي 6.93% إلى 176.89 مليون درهم. وتكبدت شركة الخليج للملاحة مزيداً من الخسائر خلال الفترة، وزادت خسائرها 122.64% إلى 45.88 مليون درهم.