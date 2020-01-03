شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصفات» تمنع تداول أي عسل لا يحمل شهادة المطابقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها ستمنع تداول أي عسل سواء كان محلياً أو مستورداً، لا يحمل شهادة المطابقة وذلك من خلال تطبيق إلزامي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العسل هو نظام إلزامي والأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المعيني: سيمنع تداول منتجات العسل غير الحاصلة على شهادة مطابقة من مواصفات بما يضمن التزام النحالين ومنتجي العسل بأفضل معايير الجودة في الإنتاج والنقل والتخزين والعرض.

وكشف عن إصدار مواصفات 34 شهادة مطابقة للمنتجين وهناك استجابة إيجابية للغاية.

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