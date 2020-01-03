3.4 مليار تصرفات عقارات دبي خلال 4 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال 4 أيام عمل من الأسبوع الماضي تسجيل 295 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 350 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 250 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 142 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في القوز الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 65 رهن أراض بقيمة 2.3 مليار درهم و107 رهون فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم نهد الأولى بقيمة 1.3 مليار درهم وآخر في منطقة برج خليفة بقيمة 460 مليون درهم.