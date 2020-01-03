شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الارتفاع مدفوعة بتراجع الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس، حيث يحوم الدولار قرب أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله عشية العام الجديد، وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1520.38 دولار للأوقية خلال التداولات بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء الماضي. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية «تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب».

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصاد الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 17.86 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 966.37 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% أيضاً إلى 1946.74 دولار للأوقية. (رويترز)