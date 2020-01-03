22 فندقاً جديداً في دبي خلال 11 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد قطاع الضيافة في دبي زيادة في عدد الفنادق من فئتي 5 و4 نجوم من يناير/‏‏ كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2019، بنحو 22 فندقاً جديداً (لا تشمل الشقق الفندقية). كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لهذا النوع من الفنادق بنحو 6734 غرفة فندقية جديدة.

وأظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن قطاع الضيافة شهد افتتاح 11 فندقاً من فئة 5 نجوم منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2019، توفر 4060 غرفة، ليصل إجمالي عدد الفنادق من هذه الفئة إلى 124 فندقاً توفر 42603 غرف.

كما ارتفع عدد الفنادق من فئة 4 نجوم بنحو 11 فندقاً جديداً، تضم نحو 2674 غرفة، حيث ارتفع إجمالي عدد الفنادق ضمن فئة 4 نجوم إلى 157 فندقاً توفر نحو 32582 غرفة.

وبحسب البيانات بلغ عدد الفنادق في دبي من فئة 5 و4 نجوم نحو 281 فندقاً توفر 75185 غرفة حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 259 فندقاً بنهاية ديسمبر 2018 التي وفرت 68451 غرفة.

جدير بالذكر أن القطاع الفندقي في دبي شهد خلال الفترة الماضية عدداً من الافتتاحات الفندقية الجديدة، للعديد من العلامات الفندقية الإماراتية والعالمية، في أنحاء متفرقة من المدينة، وتحديداً في الخليج التجاري وجميرا ونخلة جميرا.

وتتسارع هذه الافتتاحات مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي، لاسيما أن هنالك العديد من المشاريع الفندقية قيد الإنشاء التي من المتوقع أن تدخل السوق حتى 2022، لتضيف أكثر من 40 ألف غرفة.