النفط يستهل العام مرتفعاً بتفاؤل الاتفاق بين واشنطن وبكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت أسعار النفط العام الجديد على ارتفاع أمس، مع انحسار المخاوف على الطلب، بفضل تحسن علاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بواعث القلق حيال المعروض.

وخلال التداولات كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» مرتفعة 35 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 66.35 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتاً أو 0.4% ليسجل 61.31 دولار.

ختم كلا الخامين 2019 على ارتفاع، وسجلا أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2019، مدعومين في نهاية السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - وخفض أعمق للإنتاج تعهدت به منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

من جهة أخرى، هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بأكثر من 7 ملايين برميل في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، إلى 436 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل، وذلك وفق بيانات معهد البترول الأمريكي. وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 447 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، إلى ما يقارب 6 ملايين برميل يومياً.(وكالات)