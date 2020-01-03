شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ناقلات إماراتية بين الأكثر أماناً في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حلت شركة «الاتحاد للطيران» في المركز الرابع، ضمن قائمة موقع «إيرلاين ريتينجز» لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم في عام 2020، والتي تصدرتها شركة «كانتاس» الأسترالية.

وجاءت شركة «طيران الإمارات» في المركز السابع من حيث الأمان، في حين حلت «العربية للطيران» ضمن قائمة شركات الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة الأكثر أماناً في العالم، والتي شملت شركات «فلاي باي» و«فرونتير» و«أندي جو» و«جيتبلو».

ويعتمد الموقع المتخصص في شؤون الطيران في تقييمه على عدة عوامل تتضمن سجل الحوادث الخطيرة والأرباح وعمر أسطول الطائرات ومبادرات السلامة التي يقودها القطاع، وعمليات التدقيق الحكومية والخاصة بقطاع الطيران.

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