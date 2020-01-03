شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات نفط العراق إلى 3.428 مليون برميل في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أمس، أن صادرات العراق من النفط الخام تراجعت إلى 3.428 مليون برميل يومياً في ديسمبر/‏كانون الأول من 3.5 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وقال المتحدث عاصم جهاد إن الصادرات من مرافئ البصرة بلغت 3.326 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 3.4 مليون برميل يومياً في نوفمبر/‏تشرين الثاني. (رويترز)

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