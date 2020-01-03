شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط سعر خام دبي لشهر ديسمبر الأعلى منذ مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر في قطاع النفط أمس، إن سعر خام دبي، خام القياس لمنطقة الشرق الأوسط، كما تعرضه «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس» للأسعار، قد انتعش في ديسمبر/‏‏كانون الأول إلى متوسط يبلغ 64.889 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ مايو/‏‏أيار.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصوم لمتوسطات خامي عمان ودبي. (رويترز)

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