شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يرتفع بشكل قوي بعد تحقيق مكاسب سنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات الخميس مستهلا عام 2020 على مكاسب قوية بعد تسجيل مكاسب سنوية عام 2019 هي الأكبر منذ عام 1982.



وحقق السهم أكبر إغلاق له في أكثر من عام بعد إنهاء عام 2019 على مكاسب بنسبة 53.4% هي الأكبر منذ عام 1982 عندما بلغت مكاسبه 65.4%.



جاءت مكاسب عام 2019 بعد عامين من الخسائر حيث هبط بنسبة 56.6% عام 2018 بعد خسائر أخرى عام 2017 بنسبة 44.8%.

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وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام2019، بلغت مكاسب سهم المجموعة الصناعية الأمريكية 38%، وهو ما تجاوز مكاسب مؤشر القطاع الصناعي في البلاد والتي بلغت 10.8%.



تجدر الإشارة إلى أن "جنرال إلكتريك" أطلقت خطة لتصفية وتبسيط بعض أصولها وإعادة هيكلة إدارية مع وضع خطط لخفض الديون.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 7% إلى 11.94 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وسجل أعلى سعر اليوم عند 11.96 دولار وأقل سعر عند 11.23 دولار.