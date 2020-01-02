الاقتصاد

الفضة تعوض خسائر الجلسة الماضية وتغلق على ارتفاع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم رغم صعود العملة الأمريكية والإقبال على أصول المخاطرة، وعوض المعدن خسائر جلسة الثلاثاء بينما كانت "وول ستريت" في عطلة أمس الأربعاء بمناسبة رأس السنة الميلادية.


وتلقت الأسواق العالمية دعماً من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سوف يتم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.

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وارتفع كل من الذهب والفضة اليوم على الرغم من الإقبال من جانب المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 18.046 دولار للأوقية بعد خسائر بنسبة 0.4% في جلسة الثلاثاء، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.15 دولار وأقل سعر عند 17.83 دولار.

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