شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع رغم التوقعات الإيجابية حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية علىا لرغم من التوقعات الإيجابية بشأن ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



وبعد فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الانتخابات العامة، تترقب الأسواق تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



يأتي ذلك بعد اختبار "جونسون" أغلبية حزبه بالبرلمان خلال الشهر الماضي بمشروع قانون يتعلق بـ"بريكست" وعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد العام الجاري.

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وكششف محللون أن الجنيه الإسترليني سوف يرتفع إلى 1.65 دولار خلال العام الجاري حتى لو خرجت بريطانيا من التكتل الموحد دون اتفاق.



وأظهرت بيانات اليوم أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية بالمملكة المتحدة سجل 47.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول دون توقعات عند 47.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.314، وسجل أعلى سعر عند 1.3266، وسجل أقل سعر عند 1.3116.