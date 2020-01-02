شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع عند أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة السابعة على التوالي محققا أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنه استهل أولى جلسات العام على نغمة إيجابية.



وتلقى المعدن النفيس دعما من المستثمرين على الرغم من الإقبال في نفس الوقت على الدولار وأسواق الأسهم العالمية.



وتترقب الأسواق عن كثب غدا الجمعة إعلان الاحتياطي الاتحادي عن محضر فاعليات ما دار في اجتماعه خلال ديسمبر/كانون الأول لمعرفة توجهات سياسته النقدية.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي وألمح إلى التوقف عن تغيير الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض لفترة لحين تقييم الأمور.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% إلى 1528.1 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1534 دولارا وأقل سعر عند 1519.7 دولار.