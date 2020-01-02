أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-1-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-1-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه.





إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، حديد عز، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 66.9 مليون ورقة مالية بقيمة 227.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.01%، والعرب على 7.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.99%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 139.1 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1964 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16238 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

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وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

حديد عزأعلنت شركة حديد عز، عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2019، وبلغت صافى قيمة المبيعات المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، نحو 35.26 مليار جنيه مقارنة بقيمة 37.45 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض نحو 6%، ومثلت مبيعات حديد التسليح، نحو 76% من إجمالى المبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح نسبة 23% بقيمة 8.02، وبالنسبة لصادرات الصلب المسطح فهى تمثل 50% من إجمالى مبيعات الصلب المسطح. حديد عزأعلنت شركة حديد عز، عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2019، وبلغت صافى قيمة المبيعات المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، نحو 35.26 مليار جنيه مقارنة بقيمة 37.45 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض نحو 6%، ومثلت مبيعات حديد التسليح، نحو 76% من إجمالى المبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح نسبة 23% بقيمة 8.02، وبالنسبة لصادرات الصلب المسطح فهى تمثل 50% من إجمالى مبيعات الصلب المسطح.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن كمية مبيعات حديد التسليح ارتفعت بنحو 9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 لتبلغ 2.66 مليون طن مقارنة بكمية 2.44 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وانخفضت كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو 17% لتبلغ 813 ألف طن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وبصفة إجمالية بلغت كمية المبيعات 3.47 مليون طن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بكمية 3.41 ملين طن فى نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 2%، وتمثل مساهمة كل من حديد عز، مصانع العز للدرفلة، العز الدخيلة، العز للصلب المسطح، 16%، 64%، 20%، من إجمالى قيمة المبيعات المحققة على التوالى.

وذكرت الشركة، أن إنتاج حديد التسليح، ارتفع بنحو 1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ليبلغ 2.55 مليون طن مقارنة بكمية 2.52 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وانخفض إنتاج الصلب المسطح بنحو 19% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ليبلغ 888 ألف طن مقارنة بـ1.09 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وبلغت تكلفة المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ارتفاعاً لتبلغ 99% من المبيعات مقارنة بنسبة 88% فى نفس الفترة من العام السابق، ليعكس هذا الانخفاض فى هامش مجمل الربع من 12% من نفس الفترة من العام السابق إلى 1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وذكرت حديد عز، أن مجمل الربح بلغ 528.59 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بانخفاض قدره 89% مقارنة بربح 4.64 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، وبلغت صافى الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 4 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بصافى خسائر مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الاسبق، وبلغا حجم السيولة المتوافرة 1.64 مليار جنيه، وبلغ صافى الدين 28.9 مليار جنيه.