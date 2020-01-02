شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع في أولى جلسات عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية متعافياً في مستهل عام 2020 من الخسائر التي تعرض لها في الآونة الأخيرة والتيب قلصت مكاسبه السنوية في عام 2019 إلى 0.5%.



وتلقت العملة الأمريكية دعماً من تصريحات الرئيس "دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه سيتم التوقيع في البيت الأبيض على المرحة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.

Advertisements



وكان الدولار قد تعرض لضغوط في الآونة الأخيرة من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواقق الأسهم مما دفعها إلى مستويات قياسية.



واظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد انخفضت في الأسبوع الأخير من عام 2019 بألفي طلب إلى 222 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.