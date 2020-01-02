- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع في أولى جلسات عام 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية متعافياً في مستهل عام 2020 من الخسائر التي تعرض لها في الآونة الأخيرة والتيب قلصت مكاسبه السنوية في عام 2019 إلى 0.5%.
وتلقت العملة الأمريكية دعماً من تصريحات الرئيس "دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه سيتم التوقيع في البيت الأبيض على المرحة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط في الآونة الأخيرة من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواقق الأسهم مما دفعها إلى مستويات قياسية.
واظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد انخفضت في الأسبوع الأخير من عام 2019 بألفي طلب إلى 222 ألفاً.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع في أولى جلسات عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.