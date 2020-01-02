شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى التراجع قليلاً..و"برنت" يستقر أدنى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في ظل ضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات عن أن إنتاج الروسي من النفط ارتفع بنسبة 0.8% عام 2019 مسجلا 560.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.



وتلقى الخام دعماً في الآونة الأخيرة من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين منتصف الشهر الجاري.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 60.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.6 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وتراجع "برنت" بأقل من 0.1% إلى 65.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 65.7 دولار.