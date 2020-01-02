شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم الإجراءات الصينية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي حلال تعاملات اليوم على الرغم من الإعلان عن خطوات إيجابية من جانب الحكومة الصينية لدعم اقتصادها الذي يحمتل المرتبة الثانية عالمياً بعد نظيره الأمريكي.



وكشفت الصين اليوم عن ضخ سيولة بنحو 800 مليار يوان (حوالي 115 مليار دولار) في النظام المالي لدعم نمو الاقتصاد كما خففت متطلبات الاحتفاظ باحتياطي نقدي لدى البنوك.

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جاءت هذه الإجراءات بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع بأن البيت الأبيض سيشهد في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وأظهرت بيانات حكومية في أستراليا أن أسعار السلع انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 2.1% بعد تراجع المؤشر بنسبة 4.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6983، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7021 وأقل سعر عند 0.6978.