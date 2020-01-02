شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الأوروبي» يطالب بمواجهة عملة فيسبوك الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

طالب الألماني ينس فايدمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ،البنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى توفير أنظمة أقل تكلفة، وأسرع لنقل الأموال بهدف التصدي للبدائل الجديدة مثل عملة ليبرا الرقمية، التي تسعى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى إطلاقها.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تطوير عملة رقمية خاصة به.

وقال فايدمان: "لست من مؤيدي دعوة الدولة فورا إلى التدخل" وتقديم حلول لأي مشكلة جديدة، مضيفا "في اقتصاد السوق يكون على الشركات تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء".