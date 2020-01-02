مصر تثبت أسعار الوقود في السوق المحلية في ثاني اجتماع لآلية التسعير

أفاد بيان من وزارة البترول المصرية بأن مصر أبقت يوم الخميس على أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية دون تغيير، وذلك في ثاني اجتماع لآلية للتسعير يدعمها صندوق النقد الدولي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد خفضت في اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر تشرين الأول أسعار الوقود بشكل طفيف بعد أن كانت الحكومة قد رفعتها بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث السابقة لتغطية تكلفة مشتريات الوقود من الأسواق العالمية.
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