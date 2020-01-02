شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2- 1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 2-1-2020، وذلك بعدما أنهت جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، على تباين المؤشرات، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، حديد عز، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط ضعف أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.717 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 66.9 مليون ورقة مالية بقيمة 227.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.01%، والعرب على 7.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.99%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 139.1 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1964 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16238 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 34.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%

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- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.96%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.436 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حديد عز بسعر إغلاق 9.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%

- شركة مستشفى كليوباترا إغلاق 5.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%

- بنك فيصل الإسلامى المصرى-بالدولار بسعر إغلاق 0.996 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.73%

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا إغلاق 4.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%