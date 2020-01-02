شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 60.90، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى والثبات بإغلاق يومي دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لاختبار مناطق 59.70 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق 60.90 لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الأولية عند 62.40 ثم 63.10.

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