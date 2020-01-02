شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يختبر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.3150 ويرتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار اختراق مستوى 1.3305 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3515 كمحطة رئيسية تالية.

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