شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يضغط على الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ليضغط على مستوى 1.1180، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستويات 1.1115 وقد يمتد إلى 1.1045، بينما يحتاج السعر للصمود فوق المستويات الحالية ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1280.

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