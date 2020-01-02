بنك الجزيرة يفرض رسوما 2.75% على استخدام «مدى» دوليا ويحمل العميل فوارق صرف العملات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى بنك الجزيرة تحديثات جديدة لاستخدام البطاقات البنكية في العمليات الدولية، تضمنت تعديل شروط وأحكام بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية، من بينها فرض رسوم اضافية بنسبة 2.75%تضاف إلى العملية، وخصم قيمة العملية بالريال، وتحميل العميل اختلاف أسعار الصرف بين العملات.

وتعرف العملية الدولية بأنها أي عملية تتم لدى تاجر مسجل خارج السعودية أو أي عملية تتم بغير الريال السعودي.

وقال رئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام في بنك الجزيرة عبدالمجيد النهدي لـ«مكة» إن هذه التحديثات سيتم العمل بها بعد نحو 40 يوما من مطلع 2020.

وأضاف أنها من ضمن التغييرات في بعض الرسوم لدى البنك فقط، وليست للبنوك كافة، حيث إن لكل بنك سياسته وأحقيته في تغيير الرسوم، والتي تأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة للبنوك والمصارف التجارية من قبل مؤسسة النقد العربية السعودي «ساما»، حيث تسمح القواعد والتشريعات لدى مؤسسة النقد بتغيير الرسوم أو تحديثها، ولكن يتوجب إشعار العملاء قبل 30 يوما من تنفيذها كحد أدنى من بدء التطبيق.

وأوضح البنك عبر رسائله لعملائه أنه في حال السحب النقدي الدولي أو المشتريات الدولية بواسطة نقاط البيع أو الانترنت أو ما شابهها فسيتم خصم قيمة العملية بالريال السعودي فورا من حساب البطاقة (الحساب الجاري) بموجب سعر الصرف الذي تحدده هيئات فيزا/‏ ماستركارد وقت العملية، مع إضافة رسوم استخدام 2.75% إلى قيمة كل عملية دولية. ويتحمل العميل الفروق المترتبة على اختلاف أسعار الصرف بين العملات في يوم قيد العملية.

وأكد البنك أنه يعد تسجيل (إضافة) البطاقة لدى محافظ الدفع الالكترونية كـApple Pay و MADA Pay وغيرها مما يشابهها في آلية عملها بمثابة تفويض غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من قبل العميل للشخص الذي يستخدم الجوال أو أي إكسسوارات تقبل الدفع في أي وقت لأي معاملة. لذا يكون العميل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كافة الالتزامات التي تنشأ من هذه المحافظ، كما لو كانت هذه الالتزامات قد نشأت من العميل نفسه. كما يتعهد العميل في حال فقدان البطاقة أو الجوال أو أي إكسسوارات تقبل الدفع (في حال تم تسجيل البطاقة في مثل هذه المحافظ) بإشعار البنك فورا بطلب إيقاف عمليات المحافظ الالكترونية.

وتضمنت التحديثات أن يكون العميل مسؤولا عن أي معاملات يتم تنفيذها بواسطة الجوال (محافظ الدفع الالكترونية) قبل تسلم إدارة الخدمات المصرفية التابعة للبنك إشعارا كتابيا أو هاتفيا يفيد بفقد أو سرقة الجوال.

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4 إجابات توضح أبرز التحديثات:

هل سيتم احتساب أي رسوم إضافية عند استخدام البطاقة من داخل المملكة لدى تاجر مسجل خارج المملكة؟

نعم، 2.75 % تضاف إلى قيمة العملية. مثال: لو تم استخدام البطاقة عبر الانترنت لدى تاجر مسجل خارج المملكة، فسيتم احتساب هذه الرسوم.

هل سيتم احتساب أي رسوم إضافية عند استخدام عملة الريال السعودي خارج المملكة؟

نعم، 2.75 % تضاف إلى قيمة العملية. مثال: لو تم استخدام البطاقة في خارج المملكة باستخدام عملة الريال السعودي فسيتم احتساب هذه الرسوم.

في حال إيقاف البطاقة، هل يتم إيقاف عمليات المحافظ الالكترونية Apple Pay و MADA Pay وغيرها من المحافظ؟

لا، سيتم قبول عمليات المحافظ الالكترونية حتى يتم التواصل مع البنك وإبلاغه بإيقاف (إلغاء) تسجيل البطاقة من هذه المحافظ.

ماذا يجب عمله في حال فقد الجوال وهو مسجل لدى محافظ الكترونية؟

يجب التواصل مباشرة مع البنك، وإبلاغه بإيقاف (إلغاء) تسجيل البطاقة من هذه المحافظ، أما البطاقة البلاستيكية فستستمر في العمل.