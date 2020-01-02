شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش نشاط مصانع منطقة اليورو يتسارع نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الخميس، أن نشاط التصنيع في أنحاء منطقة اليورو ختم 2019 بأداء متواضع بعد أن شهد انكماشا للشهر الحادي عشر على التوالي بما يشير إلى أن بداية العام الجديد لن تشهد على الأرجح تحسنا.
ومنذ فبراير، تقبع القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجلت في ديسمبر 46.3 بما يقل عن قراءة نوفمبر البالغة 46.9 لكن بما يفوق تقديرا أوليا عند 45.9.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يدخل في قياس مؤشر مديري المشتريات المجمع ويعتبر معيارا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 46.1 من 47.4.
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت "المصانع في منطقة اليورو سجلت نهاية مزرية للعام 2019 بتراجع الإنتاج بمعدل لم يتخطاه منذ 2012".
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