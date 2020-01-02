شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشهد بروتوكول لتطوير خدمات العلاج عن بُعد والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والشركة المصرية للاتصالات بمقر الديوان العام للمحافظة؛ يهدف البروتوكول الى إتمام عملية التحول الرقمي بالمحافظة وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات وميكنة كافة القطاعات بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

وقع البروتوكول المهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، واللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وصرح المهندس عادل حامد ان هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور الكبير الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات كمشغل اتصالات متكامل لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة في إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن. حيث ستقوم المصرية للاتصالات وفق بنود هذا البروتوكول بتوفير خدمات البنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المحافظة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وذلك لربط الجهات والقطاعات الحكومية داخل نطاق الجمهورية، نظراً لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وتطوير الخدمة، وايجاد مناخ استثماري جاذب.

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كما شهد الدكتور عمرو طلعت واللواء طارق الفقي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة سوهاج لدعم وتطوير خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان المحافظة، حيث تشمل الاتفاقية دعم المحافظة بــ 7 وحدات للتشخيص والعلاج عن بُعد و5 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة. وقع البروتوكول الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، واللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج.

وصرحت الدكتورة عبير شقوير بأن البروتوكول يدعم 7 وحدات صحية في المناطق الفقيرة والبعيدة بمحافظة سوهاج بأجهزة العلاج عن بُعد وربطها بالمستشفيات الجامعية والمركزية والتخصصية باستخدام خطوط ربط عالية الكفاءة، وتأهيل ٥ مراكز مجتمعية متكاملة دامجة داخل ٥ مراكز شباب وإنشاء قاعات للحاسب الآلي بها على أعلى مستوى لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجي لشباب المحافظة بما في ذلك الشباب ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت واللواء طارق الفقي يرافقهما الدكتورة عبير شقوير بزيارة مدرسة الأمل للصم بمنطقة الحويتى وهي ضمن مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة الذي تم من خلاله دعم 810 مدرسة، حيث تم دعم المدرسة بأجهزة الحاسب، وشاشة عرض، وقاموس لغة إشارة موحدة، وتم تدريب المعلمين بالمدرسة من خلال مشروع تدريب المعلمين الذي تم من خلاله تدريب نحو 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وعقب التوقيع قام اللواء طارق الفقي بتسليم درع المحافظة للدكتور عمرو طلعت، جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد استهل جولته بالمحافظة بزيارة مبنى جامعة سوهاج الجديد بمنطقة الكوامل.