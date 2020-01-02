شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن" بالسعودية يقدم خدمة في 2019 لأكثر من 4.7 مليون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف برنامج حساب المواطن، بالسعودية، أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وأوضح البرنامج في بيان على الموقع الإلكتروني للحساب، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال في عام 2019م، إلى جانب معالجة 227 ألف طلب تقني.

وأشار إلى أن برنامج حساب المواطن راجع نحو 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق خلال العام الماضي.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.