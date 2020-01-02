شكرا لقرائتكم خبر عن "الغاز" تحصل على دفعة بـ85.3 مليون ريال من قرض الصندوق الصناعي السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز) الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمثل 50% بماقيمته 85.3 مليون ريال من قيمة القرض. وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن ذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة 16.2 مليون ريال. وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال في الربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 34.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018. بينما حققت صافي أرباح بلغ 151.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 103.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 47%.

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