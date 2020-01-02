شكرا لقرائتكم خبر عن "جازادكو" تصرف النظر عن الاستحواذ على البكري للطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" مؤخرا، عدم المضي بصفقة الاستحواذ على كامل الحصص بشركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الصفقة كانت ستنفذ من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وأشارت إلى أن الصفقة لم تعد تصب في مصلحة الشركة ولم تعد متوافقة مع الاعتبارات المالية التي بنيت عليها الصفقة لا سيما بظل تمديد المدة الزمنية.

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ولفتت إلى أن استكمال الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة عدة مرات وعدم تحقق عدد من الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية حتى تاريخ الإخطار.

وكشفت الشركة في نهاية الشهر الماضي عن إتمام الاستحواذ على 65% من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 8.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الفنرة المقابلة من 2018.