شكرا لقرائتكم خبر عن "ساكو" تفتتح معرضها الجديد بالدمام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن افتتاح معرضها الجديد في مدينة الدمام بمساحة (5,435) متراً مربعاً، وذلك في موقع متميز في دارين مول طريق الخليج حي العزيزية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

وتتوقع الشركة ظهور الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أنه بافتتاح هذا المعرض سبلغ عدد معارض ساكو (33) معرضاً منتشرة في 18 مدينة في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض النفقات المالية والإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.