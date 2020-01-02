شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تستهل أولى جلسات العام الجديد عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل أولى جلسات عام 2020 إلى مستويات تاريخية حيث تلقت "وول ستريت" دعما من إجراءات صينية فضلا عن ترقب التوقيع على الاتفاق التجاري.



وأعلن البنك المركزي الصيني في وقت سابق اليوم ضخ سيولة إضافية بنحو 800 مليار يوان (حوالي 115 مليار دولار) إلى النظام المالي من أجل وقف تباطؤ النمو الاقتصادي كما كشف عن خفض متطلبات الاحتياطي النقدي لدى البنوك.

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ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض بألفي طلب إلى 222 ألفاً خلال الأسبوع الأخير من عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 176 نقطة) إلى 28715 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 9039 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3246 نقطة.