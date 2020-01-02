شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع قرب أعلى مستوى في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مقتربة من أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وذلك بدعم من التوقعات حيال الطلب بعد اتخاذ الصين إجراءات تحفيز نقدي فضلا عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.



وأعلن البنك المركزي الصيني خفض حجم السيولة التي يجب احتفاظ البنوك بها كاحتياطيات كما ضخ البنك 800 مليار يوان (حوالي 115 مليار دولار) كتحفيز لإنعاش النمو الاقتصادي المتباطيء.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترام" قد أعلن هذا الأسبوع بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سوف يتم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

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وأوضح "ترامب" بأنه سيسافر في موعد لاحق إلى الصين من أجل إجراء محادثات مع نظيره "شي جين بينج" فضلاً عن إطلاق المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق.



وارتفعت أسعار النحاس في تعاملات بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 6190 دولار للطن، بعد ملامسة المستوى 6233 دولار للطن، وهو ما يقترب من مستوى 6266.5 دولار الأعلى في ثمانية أشهر.



وفي التعاملات الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 280.1 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 282.9 دولار وأقل سعر عند 279.4 دولار.