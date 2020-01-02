شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط العالمية ترتفع فى مستهل تعاملات 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس فى مستهل تعاملات العام الجديد ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.19$، وسجل أدنى مستوي عند 60.93$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 66.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.28$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.94$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 62.31$ للبرميل.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعدما سجلت مستوي 68.38$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد العام المنصرم ،ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 36% ،وصعد خام برنت بنسبة 22% ،لتحقق أسعار النفط العالمية أكبر مكسب سنوي منذ عام 2016.

Advertisements

ويعاذ هذا المكسب السنوي الضخم إلى اتفاق تحالف "أوبك بلس " لخفض الإنتاج ، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،وانخفاض الإنتاج فى بعض الدول بسبب الاضطرابات السياسية ،وأخيرا آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة و الصين.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه سيجري توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين يوم 15 كانون الثاني/يناير فى البيت الأبيض.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 كانون الأول/ديسمبر،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 435.7 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي يصدر غدا الجمعة بعد تأجيل صدوره لمدة 48 ساعة بسبب عطلات رأس السنة الجديدة ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.1 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.