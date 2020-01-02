الصناعة تغلق أربعة مخابز مخالفة في أمانة العاصمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أغلقت وزارة الصناعة والتجارة أربعة مخابز في أمانة العاصمة لمخالفتها لوزن الخبز بناء على بلاغات من المواطنين إلى عمليات الوزارة.

وأوضح مدير عام العمليات الرئيسية في الوزارة نجيب العذري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إغلاق مخبز في حي القادسية بمديرية السبعين ومخبز بشارع هائل في مديرية معين ومخبزين في منطقة مسيك بمديرية آزال بناء على بلاغات من مواطنين وصلت إلى غرفة عمليات الوزارة على الرقم المجاني 174.

وذكر أن غرفة العمليات تلقت خلال شهر ديسمبر الماضي 200 بلاغ عن مخالفات سعرية بأمانة العاصمة والمحافظات وقامت بعكس هذه البلاغات إلى الجهات المختصة للقيام بواجبها في الضبط وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون .

ولفت العذري إلى أن اللجان الميدانية في الأمانة والمحافظات تقوم بحملة للرقابة على الأسواق يومياً لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والأوزان في المخابز والافران .

وأفاد أن هذه الفرق واللجان ضبطت خلال شهر ديسمبر أكثر من ثمانية آلاف و550 مخالفة سعرية متنوعة فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية التي تم توريدها 72 مليون ريال .

وبيّن أن هذه المخالفات تضمنت ثلاثة آلاف و899 مخالفة عدم إشهار أسعار وألفين و916 مخالفة رفع أسعار و102 مخالفة بيع بدون فواتير و51 بيع سلع تالفة ومنتهية و61 مخالفة تلاعب بفترة الصلاحية و192 بيع بدون ميزان وألف و 157 مخالفة نقص وزن خبز و47 مخالفة رفض تفتيش و386 مخالفات أخرى .

وأشار مدير العمليات الرئيسية إلى أن المخالفات التي تم ضبطها في أمانة العاصمة منذ بدء عملية النزول الميداني في 26 أكتوبر إلى نهاية ديسمبر الماضي بلغت ستة آلاف و37 مخالفة سعرية متنوعة.

وحث اللجان الميدانية ومكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات على سرعة استكمال الإجراءات في 4 الاف و237 مخالفة والتصرف فيها وفقاً للقانون .

وأهاب العذري بالمواطنين التعاون مع الوزارة ومكاتبها والإبلاغ إلى غرف العمليات في المحافظات عن أي مخالفات سعرية أو بضائع وسلع منتهية أو فاسدة أو مغشوشة وفي حالة عدم التجاوب يتم الاتصال على الرقم المجاني للوزارة 174..