شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 183.77 ريال سعودى بما يعادل 48.99 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 21 " 160.80 ريال سعودى بما يعادل 42.86 دولار أمريكى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 183.77 ريال بما يعادل $48.99

سعر الذهب عيار 22 بنحو 168.46 ريال بما يعادل $44.91

سعر الذهب عيار 21 بنحو 80. 160 ريال بما يعادل $42.86

سعر الذهب عيار 18 بنحو 137.83 ريال بما يعادل $36.74

سعر الذهب عيار 14 بنحو 107.20 ريال بما يعادل $28.58

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سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.88 ريال بما يعادل $24.49

سعر أوقية الذهب بنحو 5,715 ريال بما يعادل $1,524

سعر جنيه الذهب بنحو 1,286 ريال بما يعادل $342.92

سعر كيلو الذهب بنحو 183,769 ريال بما يعادل $48,987

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.