شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر بفضل التطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ رحلة التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة فى مطلع تعاملات 2020 ،بفضل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 96.74 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.48 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.43 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الثلاثاء فى أخر تعاملات عام 2019 منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وتحت ضغط بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر.

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وعلى صعيد تعاملات العام المنصرم ،حقق ارتفاع بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب سنوي على التوالي، وبأقل مكسب سنوي منذ عام 2013.

وقدمت العملة الأمريكية أداء باهتا خلال 2019 ، فى ظل تراجع النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، وقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتخفيف السياسة النقدية ،وخفض معدلات الفائدة لثلاث مرات ، بواقع 25 نقطة أساس فى كل مرة ،لتنزل الأسعار من نطاق 2.50% إلى نطاق 1.75%.

مع مطلع تعاملات العام الجديد ،زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة ،وشراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، بفضل التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي.

أعلن "دونالد ترامب" فى تغريدة يوم الثلاثاء إنه سوف يتم توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 كانون الثاني /يناير الجاري فى البيت الأبيض.