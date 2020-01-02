شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي مع استمرار عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.7% إلى مستوي 17.78$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.91$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.93$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات يوم الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 18.13$ للأوقية.

على صعيد تعاملات عام 2019 ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بحوالي 16% ، لتسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 ، بفضل الطلب الاستثماري المرتفع على الأصول الآمنة.

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نشط الطلب الاستثماري بشدة على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل ارتفاع المخاطر التي سببتها الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي دفعت عديد البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الاتحادي إلى خفض معدلات الفائدة.

وصعدت الفضة على نطاق واسع خلال تعاملات كانون الأول/ديسمبر الفائت ، بفضل آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم" ،خاصة بعد توصلها لاتفاق مبدئي حول التجارة مع الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.3% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم صعود الدولار الأمريكي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.