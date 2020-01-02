شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل قرب توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى أولى جلسات العام الجديد ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، مع قرب توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.0% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 420.7 نقطة.

على مدار جلسات عام 2019 ،حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بحوالي 23% ، بأكبر مكسب سنوي منذ عام 2009 ،بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بالإضافة إلى تحقيق كبرى الشركات فى أوروبا أرباحا بالرغم من ضعف اقتصاد منطقة اليورو ،واتخاذ بنك أوروبا المركزي عديد الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.

وحققت الأسهم الأوروبية صعودا قويا خلال جلسات كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفضل آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ،بالإضافة إلى آمال خروج مرن للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1%، بفضل الأخبار التجارية الإيجابية ،وتاليه قطاع البنوك بارتفاع بحوالي واحد بالمئة.

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى تغريدة يوم الثلاثاء إنه سوف يتم توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 كانون الثاني /يناير الجاري فى البيت الأبيض.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الثلاثاء فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.3% ،بفضل تطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.1% ، ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.7 % ،و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.9 %.